Юран - о жалобе на "Серик" из-за долгов: у российских футболистов такая же ситуация

"Я на связи с российскими легионерами "Серик Беледиеспор", ситуация такая же, выплат нет. Разговаривал с Берковским и Гоцуком, их юристы направили такое же письмо в клуб и готовят бумаги для отправки в ФИФА", - цитирует Юрана "Матч ТВ".
Сергей Юран был главным тренером турецкого "Серик Беледиеспор" с июля по октябрь текущего года. Сообщалось, что футболисты и персонал клуба на протяжении нескольких месяцев не получали зарплату. Российский тренер заявил, что подал жалобу на клуб в ФИФА.
Летом появилась информация, что бизнесмен Туфан Садыгов выкупил контрольный пакет акций турецкого клуба. Ранее Садыгов был инвестором подмосковных "Химок" - клуб признали банкротом и он временно приостановил свою деятельность.
Российский тренер Сергей Юран заявил, что российские футболисты также не получали выплат в "Серик Беледиеспор".
Фото: GETTY IMAGES