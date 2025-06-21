"Включи последние пять матчей "Краснодара". Это не "краснодарская" игра, все скатилось в банальщину — бей вперед на Кордобу, он там разберется. Понятно, что Джон съест любого защитника РПЛ, но ты вспомни, как против них сыграл "Зенит": добавили скорости процентов на 20 и все. "Зенит" сам отдал чемпионство", - приводит слова Оздоева Sport24.
По итогам сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занял футбольный клуб "Краснодар", который за 30 матчей набрал 67 очков. Таким образом, чёрно-зелёные впервые в своей истории стали чемпионами России.
Петербургский "Зенит", в свою очередь, за 30 матчей набрал 66 очков, что позволило команде Сергея Семака занять в турнирной таблице второе место. Таким образом, у сине-бело-голубых прервалась серия из шести чемпионств подряд.
Оздоев: игра "Краснодара" скатилась в банальщину. "Зенит" сам отдал чемпионство
Российский полузащитник греческого клуба ПАОК Магомед Оздоев поделился своим мнением об итогах чемпионской гонки РПЛ сезона-2024/25.
Фото: ФК "Зенит"