"Ясно, что топовые швейцарские игроки сюда сейчас не поедут. Молодые с удовольствием идут в Бундеслигу. Там и еврокубки, и т.д., и т.п... Топовую европейскую молодежь из Европы заманить в Россию почти невозможно", - приводит слова Кириченко LiveSport.ru.
20 июня ЦСКА сообщил о назначении главным тренером швейцарского специалиста Фабио Челестини. В сезоне-2024/25 49-летний тренер возглавлял "Базель", который привёл к золоту чемпионата Швейцарии и к победе в Кубке Швейцарии. Соглашение между "армейцами" и Челестини заключено на срок до лета 2027 года с возможностью продления на ещё один год.
Кириченко: топовые швейцарские футболисты сейчас в Россию не поедут
Главный тренер ивановского "Текстильщика" Дмитрий Кириченко ответил на вопрос, стоит ли ждать в РПЛ футболистов из Швейцарии.
Фото: ФК "Ростов"