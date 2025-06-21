— Когда "Спартак" станет чемпионом снова?
— "Спартак" — чемпион. Всегда!
В сезоне-2024/25 московский "Спартак" занял четвёртое место в итоговой турнирной таблице чемпионата России. В последний раз красно-белые завоевывали золото чемпионата России в сезоне-2016/17. Всего на счету "Спартака" 10 чемпионств во времена России и 12 чемпионств во времена СССР.
Источник: "СЭ"
Основатель "Лукойла": "Спартак" — чемпион. Всегда!
Основатель нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов ответил на вопрос, когда московский "Спартак" снова станет чемпионом России.
Фото: ФК "Спартак"