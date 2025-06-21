"Зенит" меня подвёл (улыбается). Год столетия, и ни одного трофея… Город был готов встречать их чемпионами, но они сами виноваты. Сколько было ничейных и проигранных матчей, которые "Зенит" не вправе проигрывать с таким составом? Подвели город и всех жителей Санкт-Петербурга", - цитирует Ротенберга "Чемпионат".
По итогам сезона-2024/2025 петербургский "Зенит" стал серебряным призером Российской Премьер-Лиги, отстав от чемпионского "Краснодара" на одно очко. Команда Сергея Семака вылетела из розыгрыша Кубка России, уступив в полуфинале турнира ЦСКА в серии после матчевых пенальти (2:2, 3:4 - пен.).
Напомним, что в мае петербургский "Зенит" отметил сто лет со дня основания клуба. Ранее петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
Глава "Сочи" Ротенберг: "Зенит" в этом году подвел меня и всех жителей Санкт-Петербурга
Глава "Сочи" Борис Ротенберг прокомментировал результаты петербургского "Зенита" в минувшем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"