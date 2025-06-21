«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Скородумова Валерия Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 184, на срок два месяца», — написано в сообщении Telegram-канала судов общей юрисдикции города Москвы.
Генеральный директор клуба Валерий Скородумов, проходит по делу о попытке дать взятку спортивному судье с целью повлиять на исход матчей в пользу «Торпедо». Оба функционера обвиняются по части 2 статьи 184 Уголовного кодекса РФ — «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
В прошедшем сезоне выступавшее в Первой лиге "Торпедо" под руководством главного тренера Олега Кононова набрало 65 очков в 34 матчах и заняло второе место, завоевав прямую путёвку в Российскую премьер-лигу на сезон-2025/2026.
Суд арестовал гендиректора "Торпедо" Скородумова на два месяца
Мещанский суд Москвы отправил под арест гендиректора «Торпедо» Валерия Скородумова в рамках расследования дела о попытке повлиять на результаты матчей.
Фото: ФК "Торпедо"