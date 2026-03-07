Гол Вальверде принёс "Реалу" победу над "Сельтой"

"Реал" добился выездной победы над "Сельтой" в матче 27-го тура чемпионата Испании - 2:1.

Фото: AS

В начале матча отличился полузащитник "сливочных" Орельен Тшуамени. В середине первого тайма хозяевам удалось восстановить равновесие благодаря точному удару Борхи Иглесиаса. Развязка наступила перед финальным свистком. Победный мяч за мадридскую команду забил Федерико Вальверде, который принёс своей команде три очка.



После этой победы "Реал" довёл количество набранных баллов до 63 и располагается на втором месте в таблице Ла Лиги. "Сельта" занимает шестую строчку с 40 баллами.

Реал