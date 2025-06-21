- Мы ведем переговоры с одним из российских клубов о проведении товарищеского матча. Пока не буду раскрывать команду. Как только мы все согласуем, обязательно об этом сообщим. Пока у нас только общение на тему того, возможно ли это организовать.
Напомним, в составе швейцарского "Сьона" с сентября прошлого года выступает российский атакующий полузащитник Антон Миранчук.
Новый сезон российской Премьер-лиги стартует 20 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026 года. По итогам завершившегося сезона 2024/2025 чемпионом России впервые в своей истории стал "Краснодар", на одно очко опередивший в турнирной таблице "Зенит". Петербургская команда выигрывала золотые медали РПЛ на протяжении шести лет подряд.
Источник: Sport24
Президент "Сьона" сообщил, что клуб ведет переговоры с российским клубом о проведении товарищеской игры
Президент "Сьона" Кристиан Константин рассказал о переговорах с клубом из России о проведении товарищеского матча.
Фото: ФК "Сьон"