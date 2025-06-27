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Глебов считает, что "Динамо" по силам выиграть чемпионат России в следующем сезоне

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов поделился мнением касательно шансов «бело-голубых» на чемпионский титул в следующем розыгрыше РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
«По силам ли «Динамо» стать чемпионом? По силам. Наш состав соответствует этой цели», - цитирует Глебова «Матч ТВ».

По итогам сезона-2024/25 «Динамо» финишировало на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Чемпионат выиграл «Краснодар».

Глебов перешел в московский клуб зимой 2025 года из «Ростова». За «бело-голубых» 25-летний полузащитник сыграл в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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