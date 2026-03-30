По данным источника, московский "Спартак" заинтересован во вратаре софийского ЦСКА Федоре Лопаухове. Сообщается, что до переезда в Болгарию интерес к игроку проявляли "Ростов" и "Динамо".
22-летний Лопаухов - воспитанник минского "Динамо". В составе софийского ЦСКА голкипер выступает с января 2025 года. В этом сезоне он провел за команду 25 матчей, пропустил 17 мячей и 12 раз отыграл на ноль. Контракт футболиста с болгарским клубом рассчитан до лета 2028 года.
За национальную сборную Белоруссии Лопаухов сыграл 15 матчей.
Источник: "СЭ"
"Спартак" проявляет интерес к вратарю ЦСКА
Голкипер софийского ЦСКА может продолжить карьеру в РПЛ.
