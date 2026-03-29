Тренер "Зенита" - о Дуранe: играет тот, кто сильнее сейчас

Анатолий Тимощук оценил положение Джона Дурана в "Зените" и подчеркнул, от чего зависит игровое время нападающего.

Фото: ФК "Зенит"





- Кто лучше в конкретный момент, тот и играет. Надеемся, Дуран сохранит то рвение и желание быть конкурентоспособным в тренировочном процессе, какое он демонстрирует сейчас, - приводит слова Тимощука "Чемпионат"

Колумбийский форвард присоединился к петербургскому клубу зимой на правах аренды до конца сезона. В матчах чемпионата он провёл четыре встречи и отметился одним голом. Ещё один мяч нападающий забил в Кубке России, сыграв два поединка.



После 22 туров "Зенит" набрал 48 очков и занимает вторую строчку в таблице.