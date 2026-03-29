Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
2 - 1 2 1
ЧелябинскЗавершен
Черноморец
1 - 4 1 4
РоторЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1 3 1
СоколЗавершен
Родина
3 - 1 3 1
УралЗавершен

Тренер "Зенита" - о Дуранe: играет тот, кто сильнее сейчас

Анатолий Тимощук оценил положение Джона Дурана в "Зените" и подчеркнул, от чего зависит игровое время нападающего.
Фото: ФК "Зенит"
Тренер дал понять, что всё решает текущая форма футболистов.

- Кто лучше в конкретный момент, тот и играет. Надеемся, Дуран сохранит то рвение и желание быть конкурентоспособным в тренировочном процессе, какое он демонстрирует сейчас, - приводит слова Тимощука "Чемпионат".

Колумбийский форвард присоединился к петербургскому клубу зимой на правах аренды до конца сезона. В матчах чемпионата он провёл четыре встречи и отметился одним голом. Ещё один мяч нападающий забил в Кубке России, сыграв два поединка.

После 22 туров "Зенит" набрал 48 очков и занимает вторую строчку в таблице.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится