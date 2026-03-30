По данным источника, в руководстве "Крыльев Советов" рассматривают вариант с назначением главным тренером команды Сергея Булатова. Сообщается, что за эту кандидутуру выступает советник гендиректора по спортивным вопросам Руслан Алиев.
54-летний специалист работает в самасрком клубе с 2020 года и занимает пост ассистента тренера.
Напомним, вчера, 30 марта, стало известно об уходе Магомеда Адиева, возглавлявшего самарцев с лета 2025 года.
Источник: "Чемпионат"
Стал известен возможный сменщик Адиева в "Крыльях Советов"
Стал известен потенциально новый главный тренер самарцев.
