Стал известен возможный сменщик Адиева в "Крыльях Советов"

Стал известен потенциально новый главный тренер самарцев.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По данным источника, в руководстве "Крыльев Советов" рассматривают вариант с назначением главным тренером команды Сергея Булатова. Сообщается, что за эту кандидутуру выступает советник гендиректора по спортивным вопросам Руслан Алиев.

54-летний специалист работает в самасрком клубе с 2020 года и занимает пост ассистента тренера.

Напомним, вчера, 30 марта, стало известно об уходе Магомеда Адиева, возглавлявшего самарцев с лета 2025 года.

Источник: "Чемпионат"

