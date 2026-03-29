Рапопорт объяснил, почему Дуран не играет в "Зените"

Борис Рапопорт прокомментировал положение Джона Дурана в "Зените" и объяснил, почему нападающий пока не закрепился в составе.

- Дуран не играет? Он тут ни при чём. Конкуренция она всегда помогает, но Дуран даже не успел, по сути, в эту конкуренцию влиться. Соболев увидел, что пришёл достойный игрок, и сидеть под ним, а учитывая, что схему Семак менять не планирует, ему неохота, - приводит слова Рапопорта Vprognoze

По мнению бывшего тренера петербургского клуба, дело не в самом футболисте, а в конкуренции внутри команды.Форвард присоединился к " Зениту " в зимнее трансферное окно, подписав контракт до конца сезона. На данный момент он провёл шесть матчей за петербургскую команду во всех турнирах и отметился двумя голами, оба из которых были забиты с пенальти.