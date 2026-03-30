Березуцкий прокомментировал поражение "Урала" от "Родины"

Главный тренер "Урала" Василий Березуцкий подвел итоги матча 26-го тура Первой лиги против "Родины" (1:3).

Пенальти наложил свой отпечаток на игру. Это была проблема для нас. Два-ноль — это два-ноль. Три-ноль — это уже тяжело", - цитирует Березуцкого пресс-служба клуба.

"К сожалению, это футбол: нам забили два гола на контратаках. Первый тайм играли неплохо, а по результату матч для нас не очень хороший. Надо было забивать быстрый гол.Вчера, 29 марта, состоялся матч между подмосковной "Родиной" и екатеринбургским "Уралом" в рамках 26-го тура Первой лиги. Игра проходила на стадионе "Арена Химки" и завершилась поражением команды Василия Березуцкого со счетом 1:3.По итогам тура уральцы, имеющие в своем активе 45 набранных баллов, остались на третьей строчке в турнирной таблице. Отставание от второго места, дающего право на прямой выход в Российскую Премьер-Лигу, увеличилось до четырех баллов.