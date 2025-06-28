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Дюков: Fan ID на матчах Кубка России будет сложно реализовать

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о перспективах введения Fan ID на матчах Кубка России.
Фото: РИА Новости
- Распространится ли тенденция введения Fan ID на матчи Кубка России? Это будет сложно реализовать. Я думаю, что использование карты болельщика пока ограничится матчами Суперфинала Кубка России, Суперкубка и матчами РПЛ, – передаёт слова Дюкова Metaratings.ru.

Электронная карта болельщика, более известная как Fan ID, в настоящее время необходима для покупки билетов на матчи Российской премьер-лиги, Суперкубка России и Суперфинала Кубка России. Fan ID может быть аннулирован правоохранительными органами в случае каких-либо правонарушений или подозрений на намерение совершить правонарушение во внесудебном порядке.

После введения этой системы на играх РПЛ активное фанатское сообщество всех клубов лиги бойкотирует посещение игр национального чемпионата.

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