"Надеюсь, будет прибавлять". Дивеев - о форварде "Зенита" Дуране

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев выразил надежду, что нападающий Джон Дуран наберет форму и поможет команде в заключительным матчах сезона.
Фото: ФК "Зенит"
"Он из?за болезни пропустил три дня. Конечно, ему было тяжеловато (с "Локомотивом"). Надеюсь, он будет прибавлять, наберет форму и поможет нам в последних четырех турах", - цитирует Дивеева "Матч ТВ".

Джон Дуран перешел в "Зенит" из саудовского клуба "Аль-Наср" в зимнее трансферное окно. Арендное соглашение игрока рассчитано до конца текущего сезона и включает опцию выкупа прав на футболиста.

В составе сине-бело-голубых 22-летний колумбийский форвард принял участие в 8 матчах РПЛ и Кубка России, в которых отыграл 304 минуты и отличился двумя забитыми голами, дважды забив с пенальти.

