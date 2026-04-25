"Артем слишком большая величина". Журавель - о возможном возвращении Дзюбы в "Спартак"

Комментатор и журналист Тимур Журавель поделился мнением о возможности возвращения нападающего Артема Дзюбы в "Спартак".
Фото: ФК "Акрон"
"Я не верю. Это фантазии, это красивая история. Возможно, спустя несколько лет он вернется в административной или менеджерской роли, тренером. Но как футболист на 20 минут — это смешно. Артем слишком большая величина, чтобы довольствоваться фрагментарной ролью, играть считанные минуты.

Это и головняк для тренера, Дзюба слишком большая персона и харизматичный человек", - сказал Журавель.

Дзюба - выпускник академии "Спартака". Он выступал за московский клуб в период с 2006 по 2015 годы, но с некоторыми перерывами, связанными с арендой.

Центральный нападающий защищает цвета "Акрона" с осени 2024 года. Его действующее трудовое соглашение с тольяттинцами рассчитано до конца июня нынешнего года. Ранее в прессе сообщалось, что игрок может покинуть нынешнюю команду и хочет пожить в Москве.

В этом сезоне Дзюба забил 8 голов и отдал 5 результативных передач на партнеров в 24 матчах РПЛ. В августе форварду исполнится 38 лет.

