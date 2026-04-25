Обляков оценил, тянул ли фол защитника "Рубина" на красную карточку

"Мне прилетело, но не знаю, насколько это красная карточка. С учетом нынешних трактовок и того, за какие моменты сейчас назначают пенальти, возможно, за такой фол арбитр мог бы дать красную карточку", - сказал Обляков.
Матч "Рубин" - ЦСКА состоялся вчера, 25 арпеля, в Кахани. Встреча 27-го тура Российской Премьер-лиги проходила на "Ак Барс Арене" и завершилась вничью со счетом 0:0.
Эта ничья стала третьей подряд для московской команды. Ранее "армейцы" не смогли обыграть в чемпоинате "Крылья Советов" (1:1) и "Ростов" (1:1).
