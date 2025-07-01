"Я не Туфан Садыгов, но считаю, что взятые обязательства должны быть исполнены. Он пытался это сделать, но как я сказал, не через клуб. Сейчас уже не важно, как средства будут возвращены, потому что клуб потерял профессиональный статус и выведен из членов РФС", - цитирует Зотова "РБ Спорт".
Напомним, что в подмосковных "Химках" с декабря 2024 года не выплачивалась зарплата сотрудникам и футболистам клуба - в апреле футболисты устроили забастовку и не хотели выходить на матч РПЛ с "Зенитом". Инвестор клуба Туфан Садыгов обещал, что задолженности будут погашены и клуб продолжит свое существование.
По окончании сезона-2024/2025 РФС не выдал подмосковным "Химкам" лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ из-за финансовых проблем клуба. Ранее "Химки" объявили о приостановке своей деятельности, а также о закрытии "Химок-2". Сообщалось, что Туфан Садыгов приобрел 50 процентов акций турецкого клуба "Серик Беледиеспор".
Александр Зотов: Садыгов должен выполнить обязательства
Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов высказался о ситуации с подмосковными "Химками".
Фото: ФК "Химки"