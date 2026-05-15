Представитель Баринова рассказал, как игрок отреагировал на уход Челестини из ЦСКА

Владимир Кузьмичёв, представитель полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, рассказал, как футболист воспринял уход Фабио Челестини с поста главного тренера армейской команды.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Кузьмичёва, Баринова позвал клуб ЦСКА, а не лично Челестини.

"Мы разговаривали с Димой и проговорили в том числе ситуацию с уходом Челестини. Это футбольная жизнь, Дима уже не молодой парень, за плечами есть большие победы.

Диму позвал в первую очередь клуб. То, что тренер проявил заинтересованность, тоже важно, но определяющим всё же является заинтересованность армейского клуба", — передаёт слова Кузьмичёва "Матч ТВ".

Дмитрий Баринов перешёл в ЦСКА из "Локомотива" в январе этого года за 2 млн евро. На данный момент за армейскую команду Баринов провёл 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

