Представитель Баринова рассказал, как игрок отреагировал на уход Челестини из ЦСКА

"Мы разговаривали с Димой и проговорили в том числе ситуацию с уходом Челестини. Это футбольная жизнь, Дима уже не молодой парень, за плечами есть большие победы.
Диму позвал в первую очередь клуб. То, что тренер проявил заинтересованность, тоже важно, но определяющим всё же является заинтересованность армейского клуба", — передаёт слова Кузьмичёва "Матч ТВ".
Дмитрий Баринов перешёл в ЦСКА из "Локомотива" в январе этого года за 2 млн евро. На данный момент за армейскую команду Баринов провёл 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.