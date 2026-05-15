Хомуха ответил, нужно ли Батракову переходить в "ПСЖ" этим летом

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о том, стоит ли полузащитнику "Локомотива" Алексею Батракову менять клуб ближайшим летом.
Фото: ФК "Локомотив"
Ранее СМИ сообщали, что хавбеком интересуется французский "Пари Сен-Жермен".

"Чемпионат Франции — очень сложный турнир с большим количеством силовой борьбы и высоким темпом игры. Кроме того, в "ПСЖ" очень высокая конкуренция среди центральных полузащитников.

Поэтому я на месте Батракова не спешил бы с переходом в клуб такого масштаба в столь молодом возрасте. Очень важно не только попасть в большой клуб, но и регулярно играть", — отметил Хомуха в беседе с Betonmobile.

В сезоне 2025/2026 Алексей Батраков провёл за "Локомотив" 35 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач. Контракт Батракова с "Локо" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 25 млн евро.

