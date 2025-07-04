Вратарь "Уфы" Беленов рассказал, сколько раз он отказывался от перехода в "Краснодар"

«Трижды был «Краснодар». Первый раз - когда я еще был в Белгороде. Отказал, потому что они были в ФНЛ, а у меня шли переговоры со «Спартаком». Тогда я хоть кувырком готов был катиться до Москвы. Второй раз пришли через пару лет, когда я был в «Кубани». Но прямой переход в «Краснодар» - ниже плинтуса, я не мог так поступить. Третий, последний, в 2018-м. Туда из «Уфы» перешел Стоцкий, и Камилыч сказал, что есть интерес и ко мне. Но в этот раз - без конкретики», - цитирует Беленова «Sport24».
Сегодня, 4 июля, «Уфа» объявила о подписании контракта с 38-летний голкипером.
Летом Беленов покинул «Факел». За воронежскую команду в минувшем сезоне вратарь провел 13 матчей, в которых пропустил 19 мячей.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Краснодар» выиграл чемпионат России, набрав 67 очков.