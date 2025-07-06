- Не сказал бы, что непродление Осинькина было неожиданным. Я пришёл прошлым летом в Самару, и новости о смене тренера поступали раз в месяц. Отчасти мы сами виновники: результаты "Крыльев" не позволяли тренеру твёрдо стоять на ногах. Но как будто бы и без результатов у Игоря Витальевича шансов не было, - цитирует Песьякова "Чемпионат".
После окончании сезона-2024/2025 было официально объявлено об уходе из клуба в связи с непродлением контракта главного тренера Игоря Осинькина. Специалист возглавлял волжан с лета 2020 года, под его руководством самарцы выигрывали малые золотые медали за победу в Первой лиге и выходили в финал Кубка России.
Сезон-2024/2025 "Крылья Советов" завершили на десятом месте в Российской премьер-лиге, набрав 31 очко в 30 матчах.
Песьяков: результаты "Крыльев Советов" не позволяли Осинькину твёрдо стоять на ногах. Но и без них шансов не было
Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Песьяков прокомментировал уход из клуба по завершении сезона-2024/2025 главного тренера Игоря Осинькина.
Фото: ПФК "Крылья Советов"