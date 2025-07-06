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Агент Фомина: в это трансферное окно не было вариантов в Европе

Агент полузащитника московского "Динамо" Даниила Фомина Федерико Пасторелло ответил на вопрос о вариантах продолжения игроком карьеры в зарубежных клубах.
Фото: "КП"
- У Фомина в это летнее трансферное окно не было никаких вариантов в Европе, – передаёт слова Пасторелло Metaratings.ru.

28-летний полузащитник московского "Динамо" Даниил Фомин перешёл к бело-голубым из "Уфы" в августе 2020 года. В прошедшем сезоне-2024/2025 на его счету 34 матча за столичный клуб во всех турнирах, 6 забитых мячей и 5 результативных передач.

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