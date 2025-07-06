Как сообщает «СЭ», главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин обсудил с голкипером команды Андреем Луневым его недавние высказывания в СМИ. Вратарь критически отозвался о совмещении тренером работы в клубе и национальной команде, а также выразил недоумение по поводу капитанской повязки у Бителло в летних товарищеских матчах.
По данным источника, Карпин и Лунев провели разговор, в результате которого недопонимания были улажены. Конфликта между тренером и игроком не возникло, а отношения внутри команды остались рабочими. При этом ожидается, что вратарь снизит свою активность в медийном пространстве.
Валерий Карпин был назначен главным тренером московского «Динамо» с контрактом до лета 2028 года.
Напомним, 25 февраля Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», где ранее совмещал должности в клубе и сборной с 2021 года. Самый успешный сезон для Карпина в качестве главного тренера «Ростова» был в сезоне-2022/23, когда клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка.
Контракт Валерия Карпина с Российским футбольным союзом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Источник: Карпин обсудил с Луневым его интервью после критики в адрес совмещения постов
Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин поговорил с Андреем Луневым после критики в адрес совмещения постов.
Фото: ФК "Динамо"