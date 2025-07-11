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Заварзин: "Спартак" будет бороться за чемпионство в новом сезоне. Других вариантов нет

Экс-генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин оценил перспективы красно-белых в сезоне-2025/2026 и назвал главных соперников.
Фото: Rusfootball.info
- У "Спартака" есть инфраструктура, деньги и всё для хорошей игры в футбол. Надо объединить все усилия в единый кулак. Поэтому они будут бороться за чемпионство в новом сезоне. Других вариантов нет. Придется конкурировать с "Краснодаром", "Зенитом", ЦСКА и "Динамо", - передаёт слова Заварзина Metaratings.ru.

Московский "Спартак" в сезоне-2024/2025 занял в Российской премьер-лиге четвёртое место, набрав 57 очков в 30 матчах. Чемпионом России стал "Краснодар" (67 очков), серебряным призёром - "Зенит" (66 очков), бронзовым - ЦСКА (59 очков).

Пятую строчку турнирной таблицы пои итогам чемпионата заняло московское "Динамо" (56 очков).

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