«Погода здесь - это безумие. Как аргентинец я не имел представления о том, как играть в снег и холод, но всё же умею приспосабливаться к любым условиям. Жизнь в России для меня приятный опыт. Мне нравится эта страна и её дружелюбные жители. В Аргентине у нас ходили слухи, что россияне ко всем равнодушны и холодны, но я уже 3,5 года в России и могу заверить, что это всё неправда», - цитирует Мансилью официальный сайт грозненского клуба.
В «Ахмат» вингер перешел из «Оренбурга», за который выступал с лета 2022 года. До этого Мансилья играл за аргентинский «Платенсе».
В минувшем сезоне 28-летний футболист принял участие в 29 матчах за «Оренбург» во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт с «Ахматом» Мансилья подписал сроком на три года.
Мансилья: погода в России - безумие. Я не имел представления о том, как играть в снег и холод
Новичок «Ахмата» нападающий Брайан Мансилья высказался о погоде в России.
Фото: ФК "Ахмат"