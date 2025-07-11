«Дуглас Сантос может перейти в «Крузейро»? Возможно, «Крузейро» хочет. Но этого недостаточно для перехода. Я не верю, что Дуглас вернётся в какой-либо клуб из Бразилии», - цитирует Фрейтеса «Чемпионат».
Дуглас Сантос перешел в «Зенит» летом 2019 года. Контракт 31-летнего защитника с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года с возможностью продления ещё на год. По оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 9 млн евро.
В минувшем сезоне Дуглас Сантос принял участие в 38 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отдал четыре результативные передачи.
Агент Дугласа Сантоса: я не верю, что он вернется в какой-либо клуб из Бразилии
Агент Тияго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, исключил возвращение игрока в Бразилию.
Фото: ФК "Зенит"