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Черданцев объяснил, почему называл тренера ЦСКА Челестини итальянцем

Спортивный комментатор Георгий Черданцев объяснил, почему называет главного тренера ЦСКА Фабио Челестини итальянцем.
Фото: ПФК ЦСКА
"Всё правильно, он итальянец. Фабио из Лугано, а его родители из Перуджи, поэтому он итальянец. Да, он из Швейцарии, но говорит на итальянском языке", - цитирует Черданцева Metaratings.

Фабио Челестини был назначен на пост главного тренера ЦСКА в июне текущего года, ранее специалист занимал аналогичную должность в ряде швейцарских клубов.

Вчера, 12 июля, ЦСКА одержал победу над "Краснодаром" со счетом 1:0 в Суперкубке России. Комментатор матча Георгий Черданцев несколько раз называл главного тренера "армейцев" Фабио Челестини итальянцем.

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