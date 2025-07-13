"Всё правильно, он итальянец. Фабио из Лугано, а его родители из Перуджи, поэтому он итальянец. Да, он из Швейцарии, но говорит на итальянском языке", - цитирует Черданцева Metaratings.
Фабио Челестини был назначен на пост главного тренера ЦСКА в июне текущего года, ранее специалист занимал аналогичную должность в ряде швейцарских клубов.
Вчера, 12 июля, ЦСКА одержал победу над "Краснодаром" со счетом 1:0 в Суперкубке России. Комментатор матча Георгий Черданцев несколько раз называл главного тренера "армейцев" Фабио Челестини итальянцем.
Черданцев объяснил, почему называл тренера ЦСКА Челестини итальянцем
Спортивный комментатор Георгий Черданцев объяснил, почему называет главного тренера ЦСКА Фабио Челестини итальянцем.
Фото: ПФК ЦСКА