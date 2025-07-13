"Я знаю позицию клубов, она понятна. Когда принималось решение по действующему лимиту, это было консолидированное решение клубов и РПЛ. Исходим из того, что, в целом, если взять количество футболистов-профессионалов, которые зарегистрированы и выступают в российских лигах, на легионеров приходится порядка 3-4 процентов", - цитирует Дюкова "СЭ".
На данный момент клубы Российской Премьер-Лиги могут вносить в заявку не более 13 легионеров, на поле разрешено выпускать не более 8 иностранцев одновременно. Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько сезонов лимит на легионеров может быть изменен. Сообщалось, что планируется сократить количество иностранцев в заявке до 10 человек, на поле при этом одновременно сможет находиться не более 5 легионеров.
Сообщалось, что изменения могут вноситься поэтапно уже с сезона-2026/2027.
"На легионеров приходится порядка 3-4 процентов". В РФС высказались о возможном изменении лимита на легионеров
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал возможное внесение изменений в лимит на легионеров.
Фото: РФС