Лангович: Карпину нужно было дать больше времени в "Динамо", всё бы получилось

"Карпин - один из лучших тренеров России, безусловно. Я начинал играть именно при нём. Очень хорошо его знаю и даже не хочу с кем-то сравнивать. Честно, Карпину нужно было дать больше времени в " Динамо ". Не всё сразу складывается. Я же знаю, как работает Валерий Георгиевич. Уверен, что у него всё бы получилось", - сказал Лангович Metaratings

Футболист заявил, что Валерий Карпин является одним из лучших тренеров России.Валерий Карпин был назначен главным тренером московского "Динамо" в начале июля 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 22 матча, одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. В ноябре 2025 года пресс-служба бело-голубых объявила об уходе российского специалиста.