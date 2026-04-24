"Герой! Он спас очко". Орлов - об Адамове

"Конечно, обидно, что не показал "Зенит" того, чего мы ожидали. Я всё ждал повторения первого тайма с "Краснодаром".
А на самом деле итог матча гениальный: Адамов - герой! Он спас очко. И это очко может стать очень мощным (вложением) в, дай бог, золотую копилку", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
В среду, 22 апреля, состоялся матч в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом". Встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.
В компенсированное ко второму тайму время голкипер сине-бело-голубых отразил пенальти, назначенное за игру рукой защитника Игоря Дивеева.