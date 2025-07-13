"Фиксированная часть составит € 3,5 млн. Однако доход может вырасти с учётом достижения целей", - сообщает источник "Чемпионата".
Ранее бразильский "Фламенго" объявил о переходе Жерсона в петербургский "Зенит" - сообщалось, что петербуржцы заплатили за переход футболиста 25 миллионов евро. Ранее бразилец выступал за итальянские "Рому" и "Фиорентину", а также за французский "Марсель". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 25 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": Жерсон будет зарабатывать в "Зените" не менее 3,5 миллионов евро в год
Стало известно, сколько будет зарабатывать в "Зените" полузащитник Жерсон.
Фото: Global Look Press