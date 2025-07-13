Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Челси
22:00
ПСЖНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Спартак
17:00
Спартак СуботицаНе начат
Сочи
19:00
БалтикаНе начат
Зенит
19:30
ВойводинаНе начат

"Чемпионат": Жерсон будет зарабатывать в "Зените" не менее 3,5 миллионов евро в год

Стало известно, сколько будет зарабатывать в "Зените" полузащитник Жерсон.
Фото: Global Look Press
"Фиксированная часть составит € 3,5 млн. Однако доход может вырасти с учётом достижения целей", - сообщает источник "Чемпионата".

Ранее бразильский "Фламенго" объявил о переходе Жерсона в петербургский "Зенит" - сообщалось, что петербуржцы заплатили за переход футболиста 25 миллионов евро. Ранее бразилец выступал за итальянские "Рому" и "Фиорентину", а также за французский "Марсель". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

Источник: "Чемпионат".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится