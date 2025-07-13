"Сборная России, скорее всего, не сыграет с Уругваем в ноябре. Уругвайская ассоциация дала устное согласие на проведение осенней серии матчей в Южной Корее. У команды Месси есть вариант сыграть один матч с Китаем, а затем вылететь в Москву на встречу со сборной России. Если удастся согласовать детали, оба матча — с Аргентиной и Чили — могут пройти в ноябре в Москве", - сообщают источники Sport24.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В июне этого года национальная команда России провела два товарищеских матча - сыграла вничью с Нигерией в "Лужниках" (1:1) и одержала выездную победу над Белоруссией в Минске (4:1).
Ранее сообщалось, что в ноябре сборная России проведет домашний товарищеский матч с Чили, а также может сыграть с Аргентиной или Уругваем. В обновленном рейтинге национальных команда ФИФА сборная России расположилась на 35 строчке, Аргентина лидирует в данном рейтинге.
Sport24: Уругвай вряд ли сыграет с Россией осенью, переговоры с Аргентиной о проведении матча в ноябре продолжаются
Сборная России может сыграть с Аргентиной в ноябре.
Фото: РФС