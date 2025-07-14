"Это правда, что были переговоры. Подпишем или нет, информации нет", - приводит слова Малышева "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что полузащитник голландского "Твенте" Мишел Флап этим летом может перейти в московский "Спартак" за 4 миллиона евро и заключить контракт на три года. В минувшем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 50 матчей и отметился 7 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 5 миллионов евро.
В "Спартаке" подтвердили, что клуб вел переговоры с Флапом
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев высказался о возможном подписании голландского полузащитника Мишела Флапа.
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