«В первой части сезона Барко был лучшим. Лидер команды не может показывать меньше восьмидесяти процентов от максимума. К сожалению, весной у Барко не всегда это получалось, у него получился волнообразный сезон.
Барко остается важнейшим игроком для «Спартака», но он должен держать уровень с середины июля до конца мая. Чемпионат длится не три месяца, мы ждем возвращения Барко на осенний уровень», - цитирует Станковича Sports.ru.
В минувшем сезоне Барко принял участие в 36 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал десять результативных передач.
Контракт аргентинца с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский «Фламенго» заинтересован в покупке Барко.
В первом туре предстоящего сезона РПЛ «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо» на домашнем поле 19 июля. Начало - в 20:30 (по мск).
Станкович - о Барко: мы ждем его возвращения на осенний уровень
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об игре полузащитника «красно-белых» Эсекьеля Барко в минувшем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"