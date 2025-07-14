«Первая часть сезона для Угальде сложилась здорово, но меня больше интересует то, что случилось весной. Весной мы ждали, что Угальде прорвет - все-таки это лучший бомбардир чемпионата, ты постоянно надеешься, что вот-вот все получится. К сожалению, этого не происходило. Но мы и сейчас верим в Угальде. Я уверен, что он может повторить то, что было прошлой осенью», - цитирует Станковича Sports.ru.
В минувшем сезоне Угальде принял участие в 36 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал две результативные передачи.
Контракт костариканца с «красно-белыми» рассчитан до лета 2028 года. Текущая рыночная стоимость нападающего составляет 14,7 млн евро по версии Transfermarkt.
Ранее сообщалось об интересе к Угальде со стороны «Аякса» и «Фейеноорда».
Станкович: первая часть сезона для Угальде сложилась здорово, но меня больше интересует то, что случилось весной
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об игре форварда «красно-белых» Манфреда Угальде в минувшем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"