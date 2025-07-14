Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza. Отмечается, что соглашение будет рассчитано до лета 2028 года.
Мартинс перешел в «Спартак» в январе 2022 года. В минувшем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в 33 матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.
Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
По итогам сезона-2024/25 «Спартак» занял четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков.
В первом туре предстоящего сезона «красно-белые» сыграют с махачкалинским «Динамо» на домашнем поле 19 июля. Начало - в 20:30 (по мск).
Источник: "Спартак" договорился о новом контракте с Мартинсом
Московский «Спартак» согласовал новый контракт с полузащитником команды Кристофером Мартинсом.
Фото: ФК "Спартак"