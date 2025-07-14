«Большинство говорили, что Сперцяну нужно было уходить перед прошлым сезоном. А Сергей Николаевич Галицкий настоял на том, чтобы он остался. В результате Сперцян принес чемпионство. Да, «Краснодар» готов его отпустить, но «Жирона» лучше «Краснодара»?», - сказал Быстров в новом выпуске шоу «Родной футбол».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сперцян в летнее трансферное окно может перейти в европейский клуб, сам футболист заявлял о желании попробовать себя в другом чемпионате.
Контракт 25-летнего полузащитника с «быками» рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сперцяна в 24,8 млн евро.
В минувшем сезоне футболист принял участие в 35 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.
Быстров - Сперцяне: "Краснодар" готов его отпустить, но "Жирона" лучше?
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался о полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.
Фото: ФК "Краснодар"