«Полноценно - конечно же, нет. Он привыкает, адаптируется к партнерам, к команде. Вчера он сыграл немного лучше - достаточно интенсивно, он достаточно хорошо работает с мячом. Конечно, ему потребуется время, но уже видно, что это игрок качественный. Конечно, он будет прогрессировать и будет больше адаптироваться с каждой игрой», - цитирует Семака официальный сайт «Зенита».
Вега перешел в «Зенит» из «Аргентинос Хуниорс» в это трансферное окно за 7,7 млн евро, заключив контракт на пять лет.
В 2025 году защитник принял участие в 15 матчах за «красных жуков», в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
Семак - о Веге: видно, что это качественный игрок, он достаточно хорошо работает с мячом
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, успел ли защитник Роман Вега полноценно адаптироваться к новым для себя условиям.
Фото: ФК "Зенит"