«Такая предсезонка не помню, когда последний раз была, для меня лично тяжелая. Новая команда, требования, все равно надо адаптироваться ко всему, привыкать. Приходилось очень много работать, уставал очень сильно», - цитирует Руденко «Матч ТВ».
26-летний форвард перешел в «Локомотив» на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2028 года.
В минувшем сезоне Руденко принял участие в 35 матчах за «Химки» во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.
Новичок "Локомотива" Руденко: не помню, когда последний раз была такая тяжелая предсезонка
Нападающий «Локомотива» Александр Руденко заявил, что в московском клубе столкнулся с большими физическими нагрузками во время предсезонной подготовки.
Фото: ФК "Локомотив"