"Пиняев просто шустрый, быстрый, а так, ничего особенного в его игре нет. Пошустрил пару сезонов, но не думаю, что дальше он сможет сильно прогрессировать", - цитирует Пономарева "Матч ТВ".
Нападающий московского "Локомотива" Сергей Пиняев возглавил рейтинг лучших молодых футболистов Восточной Европы по версии CIES Football Observatory. Также в этот рейтинг попал полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, замкнувший тройку лучших.
В прошлом сезоне Сергей Пиняев провел за "железнодорожников" во всех турнирах 38 матчей и отметился 11 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. В 1 туре чемпионата России сезона-2025/2026 "Локомотив" примет на своем поле "Сочи".
"Просто шустрый, ничего особенного нет". Пономарев - об игре Пиняева
Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался об игре нападающего "Локомотива" Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"