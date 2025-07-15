"У Босельи нет настойчивого желания уйти из клуба. Каждый человек хочет расти, но нет такого, что он спит и видит, как переходит в топ-клуб РПЛ. Он член нашей команды, активно развивается. Если будет достойное предложение, клуб вступит в переговоры", - цитирует Мелик-Гусейнова "Чемпионат".
Ранее Пабло Боселли - агент и отец полузащитника "Пари НН" Хуана Боселли - заявил, что футболист хочет покинуть клуб и продолжить карьеру в топ-клубе РПЛ.
В сезоне-2024/2025 Боселли провел за нижегородцев во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 11 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего уругвайца в 1,2 миллиона евро, контракт футболиста с нижегородским клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.
В "Пари НН" высказались о возможном уходе Боселли
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможном уходе из клуба Хуана Боселли.
Фото: ФК "Пари НН"