- У Игоря Акинфеева, на мой взгляд, еще нескончаемый потенциал и энтузиазм. Об уровне его мастерства и говорить не стоит. Там, где он играет, обязательно есть титулы. Не надо загадывать, что это последний сезон Акинфеева. Ему нужно продолжать, бить остальные рекорды. Такие игроки, как Игорь Акинфеев, нужны и в ЦСКА, и во всем нашем чемпионате, - цитирует Сёмина Metaratings.ru.
39-летний вратарь Игорь Акинфеев всю свою карьеру выступает за один клуб - московский ЦСКА. Дебют Акинфеева за взрослую команду красно-синих состоялся в 16-летнем возрасте - в марте 2003 года. Действующий контракт голкипера с ЦСКА истекает в июне 2026 года - после завершения сезона-2025/2026.
Игорь Акинфеев является обладателем большинства действующих рекордов для российских и советских вратарей.
ЦСКА в последний раз становился чемпионом России в сезоне-2015/2016. В 2025 году красно-синие завоевали два трофея - Кубок и Суперкубок России.
Сёмин: не надо загадывать, что это последний сезон Акинфеева. Где он играет - обязательно есть титулы
Экс-главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказался о дальнейшей карьере 39-летнего голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА