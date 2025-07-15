- Надо ожидать интригу в новом сезоне. "Зенит" должен быть мотивированным после того чемпионата. Сейчас приобретают игроков, усиливаются. Но в том же ЦСКА произошли изменения, чтобы бороться за высокие места. Тот же "Краснодар" не захочет уступать, "Динамо" с Карпиным должно поставить максимальные цели. Борьба за первую тройку в следующем сезоне обострится, - передаёт слова Горшкова "Чемпионат".
"Зенит" из Санкт-Петербурга после шести чемпионств подряд в сезоне-2024/2025 остался в Российской премьер-лиге вторым, уступив первую строчку турнирной таблицы "Краснодару". Для "быков" это чемпионство стало первым официальным титулом в клубной истории.
Московский ЦСКА в сезоне-2024/2025 завоевал бронзовые медали и Кубок России, в июне 2025 года в команде сменился главный тренер. Оставшееся пятым московское "Динамо" также сменило наставника, которым теперь стал на правах совмещения главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Горшков - о новом сезоне РПЛ: "Зенит" должен быть мотивированным. Борьба за первую тройку обострится
Экс-полузащитник "Зенита" Александр Горшков поделился ожиданиями от наступающего сезона РПЛ-2025/2026.
Фото: ФК "Зенит"