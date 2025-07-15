"Перейдет ли кто-то из моих клиентов в клуб из России? Скорее всего, нет, сомневаюсь в этом", - приводит слова Боннефона Metaratings.
Мартинс играет за "Спартак" с января 2022 года. За это время полузащитник провел 107 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 16 голевых передач. В составе "красно-белых" он стал обладателем Кубка России-2021/22.
14 июля "Спартак" объявил о продлении договора с Кристофером. Новое соглашение действует до июня 2028 года.
Агент Мартинса сомневается в переходах своих клиентов в РПЛ
Александр Боннефон, агент хавбека "Спартака" Кристофера Мартинса, скептично оценил перспективы перехода других своих клиентов в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"