«Спартак» теряет лицо. «Спартак» назначает непонятного тренера, который не соответствует амбициям клуба. Более того, руководство тратит громадные деньги на трансферы для этого неизвестного тренера. А приобретения эти не выстреливают ни в какую. «Спартак» очень много потерял от этих неадекватных назначений», - цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».
«Спартак» тренирует серб Деян Станкович, который возглавил московский клуб в мае прошлого года.
По итогам сезона-2024/25 «красно-белые» заняли четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков.
В первом туре предстоящего сезона «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо» на домашней арене 19-го июля. Начало - в 20:30 (по мск).
Смородская: "Спартак" очень много потерял от неадекватных назначений
Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о «Спартаке».
Фото: ФК "Локомотив"