«Трансфер Заболотного - недостаточное усиление для «Спартака». Мне непонятно, почему эта сделка вообще свершилась. Наверное, руководству понятно», - цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Заболотный перешел в «Спартак» этим летом. Форвард заключил контракт с московским клубом по схеме «1+1».
В минувшем сезоне 34-летний нападающий выступал за «Химки». Заболотный принял участие в 31 матче за подмосковный клуб, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.
Смородская - о переходе Заболотного в "Спартак": мне непонятно, почему эта сделка вообще свершилась
Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о переходе форварда Антона Заболотного в «Спартак».
Фото: ФК "Спартак"