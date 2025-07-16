По данным «РБ Спорт», столичный клуб был готов отпустить 29-летнего голкипера в бесплатную аренду, но достичь соглашения помешали разногласия по условиям личного контракта футболиста.
Лещук является воспитанником «Динамо». В минувшем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах и пропустил 17 мячей. Также Игорь отметился голом в ворота «Ахмата». Его контракт с московским клубом действует до лета 2028 года. Текущая рыночная стоимость вратаря составляет 700 тысяч евро по версии Transfermarkt.
Источник: Лещук мог уйти в аренду в "Крылья Советов" или "Сочи", но стороны не договорились
Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук мог продолжить карьеру в «Крыльях Советов» или «Сочи», однако переговоры о его аренде завершились безрезультатно.
Фото: ФК "Динамо"