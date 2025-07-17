«Просто вопрос: мы знаем ещё примеры 16 клубов в чемпионатах? Все ведущие страны играют чемпионат в 18-20 клубов. А Россия - очень большая страна. 18 клубов - то, к чему надо стремиться. Надо думать о расширении.
Не может быть в 150-миллионной стране 16 клубов. Во-вторых, нигде нет такой ситуации, чтобы 25% клубов боролись за выживание - я беру две команды на вылет и две в стыки. Половину чемпионата команды боятся свалиться или остаться внизу», - цитирует Гончаренко «Чемпионат».
Напомним, по итогам сезона-2024/25 первое место в чемпионате России занял «Краснодар», на второй строчке финишировал «Зенит», а на третьей позиции расположился ЦСКА.
Новый сезон начнется 18-го июля. В стартовом матче РПЛ сыграют московское «Динамо» и «Балтика» из Калининграда. Начало - в 20:30 (по мск).
Гончаренко: надо думать о расширении РПЛ. Не может быть в 150-миллионной стране 16 клубов
Бывший главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко заявил, что РПЛ нужно расширять.
Фото: ФК "Пари НН"